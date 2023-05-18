Оккупанты снова обстреляли Циркуны: попали в частный дом – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Днем 18 мая армия РФ второй раз за сутки обстреляла село Циркуны в Харьковской области.
«Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек», — написал в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
Глава ХОВА добавил, что на месте уже работают экстренные службы. Данные уточняются, добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 18 мая армия РФ второй раз за сутки обстреляла село Циркуны в Харьковской области.".