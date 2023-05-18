Оккупанты снова обстреляли Циркуны: попали в частный дом – Синегубов

Днем 18 мая армия РФ второй раз за сутки обстреляла село Циркуны в Харьковской области.

«Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек», — написал в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

Глава ХОВА добавил, что на месте уже работают экстренные службы. Данные уточняются, добавил Синегубов.