Ночные взрывы в Харькове: Синегубов сообщил, где был «прилет»
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ракета С-300 ударила не по Харькову, а по селу Циркуны.
«Прошлой ночью враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по с. Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю. Предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений. Поврежден частный автомобиль», — написал Синегубов в telegram.
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Также он сообщил, что в результате двух обстрелов с. Новоосиново Купянского района в течение суток произошли лесные пожары. В целом в Харьковской области сутки прошли без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ракета С-300 ударила не по Харькову, а по селу Циркуны".