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Ночные взрывы в Харькове: Синегубов сообщил, где был «прилет»

Происшествия 08:26   18.05.2023
Оксана Горун
Ночные взрывы в Харькове: Синегубов сообщил, где был «прилет» Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ракета С-300 ударила не по Харькову, а по селу Циркуны.

«Прошлой ночью враг нанес ракетный удар, предварительно из ЗРК С-300, по с. Циркуны Харьковского района. Ракета попала в землю. Предварительно обошлось без жертв и масштабных разрушений. Поврежден частный автомобиль», — написал Синегубов в telegram.

  • Читайте также: Жителей громады на Харьковщине предупреждают о возможных взрывах

    • Также он сообщил, что в результате двух обстрелов с. Новоосиново Купянского района в течение суток произошли лесные пожары. В целом в Харьковской области сутки прошли без пострадавших.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 08:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ракета С-300 ударила не по Харькову, а по селу Циркуны".