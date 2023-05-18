Нічні вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив, де був “приліт”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ракета С-300 вдарила не по Харкову, а по селу Циркуни.
“Минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Також він повідомив, що внаслідок двох обстрілів с. Новоосинове Куп’янського району протягом доби сталися лісові пожежі. Загалом у Харківській області доба пройшла без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ракета С-300 вдарила не по Харкову, а по селу Циркуни".