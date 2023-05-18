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Нічні вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив, де був “приліт”

Події 08:26   18.05.2023
Оксана Горун
Нічні вибухи в Харкові: Синєгубов повідомив, де був “приліт”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ракета С-300 вдарила не по Харкову, а по селу Циркуни.

“Минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Також він повідомив, що внаслідок двох обстрілів с. Новоосинове Куп’янського району протягом доби сталися лісові пожежі. Загалом у Харківській області доба пройшла без постраждалих.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 08:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що ракета С-300 вдарила не по Харкову, а по селу Циркуни".