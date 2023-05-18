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Через обстріл на Харківщині спалахнуло 5 га хвойного лісу – ДСНС

Події 08:18   18.05.2023
Оксана Горун
Через обстріл на Харківщині спалахнуло 5 га хвойного лісу – ДСНС

Рятувальники повідомили, що минулої доби через удари армії РФ на Харківщині двічі виникали пожежі в екосистемах.

“В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоосинове Куп’янського району. Найбільша за площею пожежа виникла о після обстрілу, який стався близько 18:00. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 га”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники зазначили, що пожежу загасили приблизно за півтори години – виїхали на місце о 18:22 та повністю ліквідували вогонь о 19:55. Також близько 11:00 у районі того ж села горіла суха трава на площі близько 300 квадратних метрів. У цьому випадку з вогнем впоралися о 12:33.

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    • За даними ДСНС, за минулу добу виникли дві великі пожежі в Харкові та Мерефі – не пов’язані з бойовими діями. У Харкові довелося евакуювати мешканців п’ятиповерхівки, у Мерефі на місці пожежі знайшли тіло загиблого 39-річного чоловіка.

    Використано ілюстративне фото.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 08:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники повідомили, що минулої доби через удари армії РФ на Харківщині двічі виникали пожежі в екосистемах".