Через обстріл на Харківщині спалахнуло 5 га хвойного лісу – ДСНС

Рятувальники повідомили, що минулої доби через удари армії РФ на Харківщині двічі виникали пожежі в екосистемах.

“В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоосинове Куп’янського району. Найбільша за площею пожежа виникла о після обстрілу, який стався близько 18:00. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 га”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники зазначили, що пожежу загасили приблизно за півтори години – виїхали на місце о 18:22 та повністю ліквідували вогонь о 19:55. Також близько 11:00 у районі того ж села горіла суха трава на площі близько 300 квадратних метрів. У цьому випадку з вогнем впоралися о 12:33.

За даними ДСНС, за минулу добу виникли дві великі пожежі в Харкові та Мерефі – не пов’язані з бойовими діями. У Харкові довелося евакуювати мешканців п’ятиповерхівки, у Мерефі на місці пожежі знайшли тіло загиблого 39-річного чоловіка.

Використано ілюстративне фото.