Через обстріл на Харківщині спалахнуло 5 га хвойного лісу – ДСНС
Рятувальники повідомили, що минулої доби через удари армії РФ на Харківщині двічі виникали пожежі в екосистемах.
“В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоосинове Куп’янського району. Найбільша за площею пожежа виникла о після обстрілу, який стався близько 18:00. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 га”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники зазначили, що пожежу загасили приблизно за півтори години – виїхали на місце о 18:22 та повністю ліквідували вогонь о 19:55. Також близько 11:00 у районі того ж села горіла суха трава на площі близько 300 квадратних метрів. У цьому випадку з вогнем впоралися о 12:33.
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За даними ДСНС, за минулу добу виникли дві великі пожежі в Харкові та Мерефі – не пов’язані з бойовими діями. У Харкові довелося евакуювати мешканців п’ятиповерхівки, у Мерефі на місці пожежі знайшли тіло загиблого 39-річного чоловіка.
Використано ілюстративне фото.
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Ви читали новину: «Через обстріл на Харківщині спалахнуло 5 га хвойного лісу – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники повідомили, що минулої доби через удари армії РФ на Харківщині двічі виникали пожежі в екосистемах".