Пожежі на Харківщині: загинув чоловік, 10 людей у Харкові евакуювали

Минулої доби в Мерефі сталася смертельна пожежа, а в Харкові мешканців п’ятиповерхівки вчасно вивели на свіже повітря рятувальники.

“О 20:12 у м. Мерефа на вул. Майстренка, 17, у приватному будинку загорівся диван та домашні речі на площі 6 кв. м. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого 39-річного чоловіка. Вогонь ліквідували о 21:30”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще одна пожежа ввечері 17 травня сталася в Харкові на вул. Танкопія, 9/1. Там спалахнула квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки.

“Площа пожежі склала 25 кв. м. Через небезпеку отруєння продуктами горіння на свіже повітря було евакуйовано десятьох мешканців, серед яких двоє дітей”, – зазначили рятувальники.

Вогонь загасили, постраждалих у цьому випадку не було.

Також рятувальники поінформували, що на вул. Танкопія горів автомобіль. Водій з опіками – в лікарні.