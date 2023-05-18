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Пожежі на Харківщині: загинув чоловік, 10 людей у Харкові евакуювали

Події 08:08   18.05.2023
Оксана Горун
Пожежі на Харківщині: загинув чоловік, 10 людей у Харкові евакуювали

Минулої доби в Мерефі сталася смертельна пожежа, а в Харкові мешканців п’ятиповерхівки вчасно вивели на свіже повітря рятувальники.

“О 20:12 у м. Мерефа на вул. Майстренка, 17, у приватному будинку загорівся диван та домашні речі на площі 6 кв. м. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого 39-річного чоловіка. Вогонь ліквідували о 21:30”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще одна пожежа ввечері 17 травня сталася в Харкові на вул. Танкопія, 9/1. Там спалахнула квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки.

“Площа пожежі склала 25 кв. м. Через небезпеку отруєння продуктами горіння на свіже повітря було евакуйовано десятьох мешканців, серед яких двоє дітей”, – зазначили рятувальники.

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    • Вогонь загасили, постраждалих у цьому випадку не було.

    Також рятувальники поінформували, що на вул. Танкопія горів автомобіль. Водій з опіками – в лікарні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Мерефі сталася смертельна пожежа, а в Харкові мешканців п’ятиповерхівки вчасно вивели на свіже повітря рятувальники".