У Харкові горів автомобіль: водій із опіками – у лікарні
Пожежа в авто сталася увечері 17 травня на вулиці Танкопія в Харкові.
“О 20:07 в результаті загоряння в автомобілі “Renault Duster” на вул. Танкопія, 14 б, У Харкові, 34-річний чоловік отримав опіки та був госпіталізований до лікарні. Пожежа на площі 0,1 кв. м була ліквідована до прибуття рятувальників”, — повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Перед цим, вранці 17 травня, рятувальники гасили ще один автомобіль, який спалахнув під час заправки газом на АЗС на вулиці Шевченка. Там постраждалих не було, але машина згоріла практично вщент.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в авто сталася увечері 17 травня на вулиці Танкопія в Харкові".