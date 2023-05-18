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У Харкові горів автомобіль: водій із опіками – у лікарні

Події 07:59   18.05.2023
Оксана Горун
У Харкові горів автомобіль: водій із опіками – у лікарні

Пожежа в авто сталася увечері 17 травня на вулиці Танкопія в Харкові.

“О 20:07 в результаті загоряння в автомобілі “Renault Duster” на вул. Танкопія, 14 б, У Харкові, 34-річний чоловік отримав опіки та був госпіталізований до лікарні. Пожежа на площі 0,1 кв. м була ліквідована до прибуття рятувальників”, — повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Перед цим, вранці 17 травня, рятувальники гасили ще один автомобіль, який спалахнув під час заправки газом на АЗС на вулиці Шевченка. Там постраждалих не було, але машина згоріла практично вщент.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 07:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в авто сталася увечері 17 травня на вулиці Танкопія в Харкові".