У Харкові машина спалахнула просто на АЗС під час заправки газом (фото)

Рятувальники повідомили, що вранці 17 травня гасили пожежу на території АЗС на вул. Шевченка, 327.

“Під час заправки скрапленим газом спалахнув моторний відсік легковика “Chevrolet Aveo” 2008 року випуску. За лічені хвилини рятувальники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини разом з колегами з Луганщини прибули до місця події. На той час легковик вже горів майже весь. Площа, охоплена вогнем, склала 4 кв. м”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники одночасно гасили автомобіль та охолоджували місткість зі зрідженим газом, щоб запобігти вибуху. Коли полум’я вдалося збити, газовий вентиль у машині перекрили та охолодили бак.

“О 09:24 пожежу вдалось локалізувати та о 09:28 повністю ліквідувати. Завдяки професіоналізму й оперативності працівників ДСНС обійшлось без жертв і постраждалих, вдалось запобігти вибуху і розповсюдження вогню на будівлю й устаткування АЗС”, – зазначили в ДСНС.

Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та збитки від неї.