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У згорілому будинку на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки

Події 08:03   16.05.2023
Олена Нагорна
У згорілому будинку на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки

У ніч проти 16 травня сталася пожежа у селі Катеринівка Лозівського району. Там зайнявся приватний будинок. Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.

Пожежа розпочалася близько 3-ї години ночі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь охопив 120 квадратних метрів площі дому. Займання було локалізовано о 3:50 та повністю ліквідовано о 6:20. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження та жінки 1957 року народження.

Причина загоряння встановлюється.

У ДСНС розповіли, що протягом доби також загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом, та знешкодили 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 08:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 16 травня сталася пожежа у селі Катеринівка Лозівського району. Там зайнявся приватний будинок. Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.".