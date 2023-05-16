У згорілому будинку на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки

У ніч проти 16 травня сталася пожежа у селі Катеринівка Лозівського району. Там зайнявся приватний будинок. Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.

Пожежа розпочалася близько 3-ї години ночі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь охопив 120 квадратних метрів площі дому. Займання було локалізовано о 3:50 та повністю ліквідовано о 6:20. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження та жінки 1957 року народження.

Причина загоряння встановлюється.

У ДСНС розповіли, що протягом доби також загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом, та знешкодили 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.