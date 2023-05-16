У згорілому будинку на Харківщині знайшли тіла чоловіка та жінки
У ніч проти 16 травня сталася пожежа у селі Катеринівка Лозівського району. Там зайнявся приватний будинок. Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.
Пожежа розпочалася близько 3-ї години ночі, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь охопив 120 квадратних метрів площі дому. Займання було локалізовано о 3:50 та повністю ліквідовано о 6:20. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження та жінки 1957 року народження.
Причина загоряння встановлюється.
У ДСНС розповіли, що протягом доби також загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом, та знешкодили 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 08:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 16 травня сталася пожежа у селі Катеринівка Лозівського району. Там зайнявся приватний будинок. Двоє людей – чоловік і жінка – загинули.".