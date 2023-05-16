В сгоревшем доме на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины

В ночь на 16 мая произошел пожар в селе Катериновка Лозовского района. Там загорелся частный дом. Два человека — мужчина и женщина — погибли.

Пожар начался около 3-х часов ночи, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь охватил 120 квадратных метров площади дома. Возгорание было локализовано в 3:50 и полностью ликвидировано в 6:20. На пожаре было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения и женщины 1957 года рождения.

Причина возгорания устанавливается.

В ГСЧС рассказали, что в течение суток также потушили пожар, вызванный вражеским обстрелом, и обезвредили 99 единиц взрывоопасных предметов.