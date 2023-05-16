В сгоревшем доме на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины
В ночь на 16 мая произошел пожар в селе Катериновка Лозовского района. Там загорелся частный дом. Два человека — мужчина и женщина — погибли.
Пожар начался около 3-х часов ночи, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь охватил 120 квадратных метров площади дома. Возгорание было локализовано в 3:50 и полностью ликвидировано в 6:20. На пожаре было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения и женщины 1957 года рождения.
Причина возгорания устанавливается.
В ГСЧС рассказали, что в течение суток также потушили пожар, вызванный вражеским обстрелом, и обезвредили 99 единиц взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 08:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 16 мая произошел пожар в селе Катериновка Лозовского района. Там загорелся частный дом. Два человека — мужчина и женщина — погибли.".