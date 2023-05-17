В Харькове машина загорелась прямо на АЗС во время заправки газом (фото)

Спасатели сообщили, что утром 17 мая тушили пожар на территории АЗС на ул. Шевченко, 327.

«Во время заправки сжиженным газом вспыхнул моторный отсек легковушки Chevrolet Aveo 2008 года выпуска. За считанные минуты спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части вместе с коллегами из Луганской области прибыли к месту происшествия. К тому времени легковушка уже горела почти вся. Площадь, охваченная огнем, составила 4 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели одновременно тушили автомобиль и охлаждали емкость со сжиженным газом, чтобы предотвратить взрыв. Когда пламя удалось сбить, газовый вентиль в машине перекрыли и охладили бак.

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«В 09:24 пожар удалось локализовать и в 09:28 полностью ликвидировать. Благодаря профессионализму и оперативности работников ГСЧС обошлось без жертв и пострадавших, удалось предотвратить взрыв и распространение огня на здание и оборудование АЗС», — отметили в ГСЧС.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара и ущерб от него.