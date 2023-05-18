В Харькове горел автомобиль: водитель с ожогами — в больнице
Пожар в авто случился вечером 17 мая на улице Танкопия в Харькове.
«В 20:07 в результате возгорания в автомобиле Renault Duster на ул. Танкопия, 14 б, В Харькове 34-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу. Пожар на площади 0,1 кв. был ликвидирован до прибытия спасателей», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Перед этим, утром 17 мая, спасатели тушили еще один автомобиль, который загорелся во время заправки газом на АЗС на улице Шевченко. Там пострадавших не было, но машина сгорела практически дотла.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в авто случился вечером 17 мая на улице Танкопия в Харькове".