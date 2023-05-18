В Харькове горел автомобиль: водитель с ожогами — в больнице

Пожар в авто случился вечером 17 мая на улице Танкопия в Харькове.

«В 20:07 в результате возгорания в автомобиле Renault Duster на ул. Танкопия, 14 б, В Харькове 34-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу. Пожар на площади 0,1 кв. был ликвидирован до прибытия спасателей», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Перед этим, утром 17 мая, спасатели тушили еще один автомобиль, который загорелся во время заправки газом на АЗС на улице Шевченко. Там пострадавших не было, но машина сгорела практически дотла.