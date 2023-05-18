Пожары на Харьковщине: погиб мужчина, 10 человек в Харькове эвакуировали
За минувшие сутки в Мерефе случился смертельный пожар, а в Харькове жителей пятиэтажки вовремя вывели на свежий воздух спасатели.
«В 20:12 в г. Мерефа по ул. Майстренко, 17, в частном доме загорелся диван и домашние принадлежности на площади 6 кв. м. На месте пожара пожарные обнаружили тело погибшего 39-летнего мужчины. Огонь был ликвидирован в 21:30», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Еще один пожар вечером 17 мая случился в Харькове на ул. Танкопия, 9/1. Там загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки.
«Площадь пожара составила 25 кв. метров. Из-за опасности отравления продуктами горения на свежий воздух эвакуировали десять жителей, среди которых двое детей», — отметили спасатели.
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Огонь потушили, пострадавших в этом случае не было.
Также спасатели проинформировали, что на ул. Танкопия горел автомобиль. Водитель с ожогами — в больнице.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Мерефе случился смертельный пожар, а в Харькове жителей пятиэтажки вовремя вывели на свежий воздух спасатели".