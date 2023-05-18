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Из-за обстрела на Харьковщине загорелось 5 га хвойного леса — ГСЧС

Происшествия 08:18   18.05.2023
Оксана Горун
Из-за обстрела на Харьковщине загорелось 5 га хвойного леса — ГСЧС

Спасатели сообщили, что за минувшие сутки из-за ударов армии РФ на Харьковщине дважды возникали пожары в экосистемах.

«В обоих случаях горели природные экосистемы возле села Новоосиново Купянского района. Самый большой по площади пожар возник после обстрела, который произошел около 18:00. Загорелась хвойная подстилка на площади 5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что  пожар потушили примерно за полтора часа — выехали на место в 18:22 и полностью ликвидировали огонь в 19:55. Также около 11:00 в районе того же села горела сухая трава на площади около 300 квадратных метров. В этом случае с огнем справились в 12:33.

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    • По данным ГСЧС, за минувшие сутки возникли два крупных пожара в Харькове и Мерефе — не связанные с боевыми действиями. В Харькове пришлось эвакуировать жителей пятиэтажки, в Мерефе на месте пожара нашли тело погибшего 39-летнего мужчины.

    Использовано иллюстративное фото.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели сообщили, что за минувшие сутки из-за ударов армии РФ на Харьковщине дважды возникали пожары в экосистемах".