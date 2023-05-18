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З-під завалів у Циркунах дістали тіло загиблого внаслідок обстрілу Харківщини

Події 16:50   18.05.2023
Оксана Якушко
З-під завалів у Циркунах дістали тіло загиблого внаслідок обстрілу Харківщини

Тіло загиблого у Циркунах витягли з-під завалів, операція тривала 30 хвилин, повідомив “Суспільне Харків” речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

“Роботи з розбирання завалів та вилученню тіла тривали близько 30 хв. Чоловік лежав під завалами, під зруйнованим дахом, довелось застосовувати спецінструменти, щоб можна було вилучити тіло”, — розказав Василенко.

За його словами, загиблий чоловік народився у 1971 році.

Один з поранених чоловіків у Циркунах відмовився від госпіталізації, іншого ушпиталять, розповів директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

“Поранення легкі, черепно-мозкові травми. Вік — 40-50 років, всі троє — чоловіки, усі цивільні”, — сказав Забашта.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 16:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло загиблого у Циркунах витягли з-під завалів, операція тривала 30 хвилин, повідомив “Суспільне Харків” речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.".