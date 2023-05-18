З-під завалів у Циркунах дістали тіло загиблого внаслідок обстрілу Харківщини
Тіло загиблого у Циркунах витягли з-під завалів, операція тривала 30 хвилин, повідомив “Суспільне Харків” речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.
“Роботи з розбирання завалів та вилученню тіла тривали близько 30 хв. Чоловік лежав під завалами, під зруйнованим дахом, довелось застосовувати спецінструменти, щоб можна було вилучити тіло”, — розказав Василенко.
За його словами, загиблий чоловік народився у 1971 році.
Один з поранених чоловіків у Циркунах відмовився від госпіталізації, іншого ушпиталять, розповів директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
“Поранення легкі, черепно-мозкові травми. Вік — 40-50 років, всі троє — чоловіки, усі цивільні”, — сказав Забашта.
Читайте також: Денний обстріл Циркунів: Синєгубов повідомляє про загиблого та поранених
Новини за темою:
Ви читали новину: «З-під завалів у Циркунах дістали тіло загиблого внаслідок обстрілу Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 16:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло загиблого у Циркунах витягли з-під завалів, операція тривала 30 хвилин, повідомив “Суспільне Харків” речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.".