З-під завалів у Циркунах дістали тіло загиблого внаслідок обстрілу Харківщини

Тіло загиблого у Циркунах витягли з-під завалів, операція тривала 30 хвилин, повідомив “Суспільне Харків” речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

“Роботи з розбирання завалів та вилученню тіла тривали близько 30 хв. Чоловік лежав під завалами, під зруйнованим дахом, довелось застосовувати спецінструменти, щоб можна було вилучити тіло”, — розказав Василенко.

За його словами, загиблий чоловік народився у 1971 році.

Один з поранених чоловіків у Циркунах відмовився від госпіталізації, іншого ушпиталять, розповів директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

“Поранення легкі, черепно-мозкові травми. Вік — 40-50 років, всі троє — чоловіки, усі цивільні”, — сказав Забашта.