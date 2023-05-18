Денний обстріл Циркунів: Синєгубов повідомляє про загиблого та поранених

18 травня внаслідок ракетного удару РФ по селу Циркуни на Харківщині загинула людина.

Ще двоє мешканців отримали поранення. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов з посиланням на Обласний центр екстреної медичної допомоги.

«Медики надають їм всю необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.