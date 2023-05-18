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Дневной обстрел Циркунов: Синегубов сообщает о погибшем и раненых

Происшествия 16:03   18.05.2023
Виктория Яковенко
Дневной обстрел Циркунов: Синегубов сообщает о погибшем и раненых

18 мая в результате ракетного удара РФ по селу Циркуны на Харьковщине есть погибший.

Еще двое жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов со ссылкой на Областной центр экстренной медицинской помощи.

«Медики оказывают им всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 16:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 мая в результате ракетного удара РФ по селу Циркуны на Харьковщине есть погибший.".