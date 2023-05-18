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Из-под завалов в Циркунах достали погибшего в результате обстрела Харьковщины

Происшествия 16:50   18.05.2023
Оксана Якушко
Из-под завалов в Циркунах достали погибшего в результате обстрела Харьковщины

Тело погибшего в Циркунах извлекли из-под завалов, операция длилась 30 минут, сообщил «Суспільне Харків» спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко.

«Работы по разборке завалов и извлечению тела продолжались около 30 мин. Мужчина лежал под завалами, под разрушенной крышей, пришлось применять специнструменты, чтобы можно было изъять тело», — рассказал Василенко.

По его словам, погибший мужчина родился в 1971 году.

Один из раненых мужчин в Циркунах отказался от госпитализации, другого госпитализируют, рассказал директор областного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

«Раны легкие, черепно-мозговые травмы. Возраст — 40-50 лет, все трое — мужчины, все гражданские», — сказал Забашта.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 16:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело погибшего в Циркунах извлекли из-под завалов, операция длилась 30 минут, сообщил «Суспільне Харків» спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко.".