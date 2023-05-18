Из-под завалов в Циркунах достали погибшего в результате обстрела Харьковщины
Тело погибшего в Циркунах извлекли из-под завалов, операция длилась 30 минут, сообщил «Суспільне Харків» спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко.
«Работы по разборке завалов и извлечению тела продолжались около 30 мин. Мужчина лежал под завалами, под разрушенной крышей, пришлось применять специнструменты, чтобы можно было изъять тело», — рассказал Василенко.
По его словам, погибший мужчина родился в 1971 году.
Один из раненых мужчин в Циркунах отказался от госпитализации, другого госпитализируют, рассказал директор областного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
«Раны легкие, черепно-мозговые травмы. Возраст — 40-50 лет, все трое — мужчины, все гражданские», — сказал Забашта.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 16:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело погибшего в Циркунах извлекли из-под завалов, операция длилась 30 минут, сообщил «Суспільне Харків» спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко.".