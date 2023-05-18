По Циркунам враг ударил двумя ракетами С-300: прокуратура опубликовала видео

В 14:50 18 мая российская армия ударила по селу Циркуны под Харьковом двумя ракетами С-300.

Об этом сообщил на месте происшествия спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Обстрел осуществлялся из Белгородской области. Предварительно, были использованы ракеты С-300. От двух попаданий травмы получили двое мужчин. И один человек погиб в результате этого обстрела», — сказал Чубенко.

Напомним, что около 15-ти часов 18 мая армия РФ обстреляла село Циркуны второй раз за сутки. Как сообщили в облпрокуратуре, погиб 52-летний местный житель — его тело достали из-под завалов, а мужчины 57 и 52 лет госпитализированы с ранениями. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в селе полностью разрушены два жилых дома. Кроме того, повреждены 13 частных домов и 14 хозяйственных построек.