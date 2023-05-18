Синегубов и прокуратура показали последствия удара С-300 по Циркунам (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская облпрокуратура опубликовали фото разрушений вследствие вражеского ракетного удара по селу Циркуны около 15-ти часов 18 мая.

Синегубов напомнил, что погиб 52-летний местный житель. Еще двое гражданских мужчин получили ранения, их госпитализировали.

В селе полностью разрушены два жилых дома. Кроме того, повреждены 13 частных домов и 14 хозяйственных построек.



Фото: Олег Синегубов

По факту удара по Циркунам начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Предварительно, оккупанты выпустили ракету типа С-300 из Белгородской области РФ. Двое раненых — мужчины 57 и 52 лет.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, что около 15-ти часов 18 мая армия РФ обстреляла село Циркуны второй раз за сутки.