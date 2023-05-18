Live
  • Четверг 18.05.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🔴

Синегубов и прокуратура показали последствия удара С-300 по Циркунам (фото)

Происшествия 17:56   18.05.2023
Елена Нагорная
Синегубов и прокуратура показали последствия удара С-300 по Циркунам (фото) Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская облпрокуратура опубликовали фото разрушений вследствие вражеского ракетного удара по селу Циркуны около 15-ти часов 18 мая.

Синегубов напомнил, что погиб 52-летний местный житель. Еще двое гражданских мужчин получили ранения, их госпитализировали.

Читайте также: Из-под завалов в Циркунах достали погибшего в результате обстрела

В селе полностью разрушены два жилых дома. Кроме того, повреждены 13 частных домов и 14 хозяйственных построек.


Фото: Олег Синегубов

По факту удара по Циркунам начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Предварительно, оккупанты выпустили ракету типа С-300 из Белгородской области РФ. Двое раненых — мужчины 57 и 52 лет.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, что около 15-ти часов 18 мая армия РФ обстреляла село Циркуны второй раз за сутки.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:00
В Харькове ликвидируют 12 аварий на водоводах
18:34
Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб
17:56
Синегубов и прокуратура показали последствия удара С-300 по Циркунам (фото)
17:27
Вечером в Харькове не будут ходить троллейбусы, 19-го -изменит маршрут трамвай
16:50
Из-под завалов в Циркунах достали погибшего в результате обстрела

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов и прокуратура показали последствия удара С-300 по Циркунам (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 17:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская облпрокуратура опубликовали фото разрушений вследствие вражеского ракетного удара по селу Циркуны около 15-ти часов 18 мая.".