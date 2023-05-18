Синегубов и прокуратура показали последствия удара С-300 по Циркунам (фото)
Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская облпрокуратура опубликовали фото разрушений вследствие вражеского ракетного удара по селу Циркуны около 15-ти часов 18 мая.
Синегубов напомнил, что погиб 52-летний местный житель. Еще двое гражданских мужчин получили ранения, их госпитализировали.
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В селе полностью разрушены два жилых дома. Кроме того, повреждены 13 частных домов и 14 хозяйственных построек.
Фото: Олег Синегубов
По факту удара по Циркунам начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Предварительно, оккупанты выпустили ракету типа С-300 из Белгородской области РФ. Двое раненых — мужчины 57 и 52 лет.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, что около 15-ти часов 18 мая армия РФ обстреляла село Циркуны второй раз за сутки.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и Харьковская облпрокуратура опубликовали фото разрушений вследствие вражеского ракетного удара по селу Циркуны около 15-ти часов 18 мая.".