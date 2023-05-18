Синєгубов і прокуратура показали наслідки ракетного удару по Циркунах (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська облпрокуратура опублікували фото руйнувань внаслідок ворожого ракетного удару по селу Циркуни близько 15-ї години 18 травня.

Синєгубов нагадав, що загинув 52-річний місцевий житель. Ще двоє цивільних чоловіків зазнали поранень, їх ушпиталили.

У селі повністю зруйновані два житлові будинки. Крім того, пошкоджені 13 приватних будинків та 14 господарських споруд.



Фото: Олег Синєгубов

За фактом удару по Циркунах розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Попередньо, окупанти випустили ракету типу С-300 з Бєлгородської області РФ. Двоє поранених – чоловіки 57 та 52 років.



Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що близько 15-ї години 18 травня армія РФ обстріляла село Циркуни вдруге за добу.