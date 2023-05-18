Синєгубов і прокуратура показали наслідки ракетного удару по Циркунах (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська облпрокуратура опублікували фото руйнувань внаслідок ворожого ракетного удару по селу Циркуни близько 15-ї години 18 травня.
Синєгубов нагадав, що загинув 52-річний місцевий житель. Ще двоє цивільних чоловіків зазнали поранень, їх ушпиталили.
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У селі повністю зруйновані два житлові будинки. Крім того, пошкоджені 13 приватних будинків та 14 господарських споруд.
Фото: Олег Синєгубов
За фактом удару по Циркунах розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Попередньо, окупанти випустили ракету типу С-300 з Бєлгородської області РФ. Двоє поранених – чоловіки 57 та 52 років.
Фото: Харківська облпрокуратура
Нагадаємо, що близько 15-ї години 18 травня армія РФ обстріляла село Циркуни вдруге за добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківська облпрокуратура опублікували фото руйнувань внаслідок ворожого ракетного удару по селу Циркуни близько 15-ї години 18 травня.".