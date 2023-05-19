Нічна атака: над Україною збили 16 “Шахедів” та три ракети, є “прильоти”

Командування Повітряних сил ЗСУ та керівництво обласних військових адміністрацій України повідомило про наслідки нічної авіаційної та ракетної атаки. Ворог задіяв “рій” “Шахедів” та “Калібри”.

“У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами “Shahed-136/131” та крилатими ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 “шахедів” та шести “Калібрів”. Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів”, – повідомило командування ПС ЗСУ.

Про наслідки атак поінформували в ОВА. Наразі найсерйозніша ситуація – на Дніпропетровщині.

“Цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь. Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома“, – написав у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Над Миколаївською областю збили три крилаті ракети. Про це заявив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

“Шахедами” ворог намагався вдарити по Київській та Львівській областях. Там відпрацювала ППО, інформації щодо постраждалих немає.

“Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема“, – написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий доповнив: вибух у місті все ж таки був.

“Щодо вибуху, який було чутно у Львові близько 4 години ранку. За попередньою інформацією, ціллю був об’єкт критичної інфраструктури міста. Атакували “Шахедами”. Постраждалих немає”, – написав Садовий у фейсбуці.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, столицею також запустили “Шахеди”.

“З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються! Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони”, – заявив Попко.

Повітряна тривога вночі лунала у всіх центральних та західних областях України. Інформації про “прильоти” в інших регіонах наразі немає.