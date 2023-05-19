Ночная атака: над Украиной сбили 16 «Шахедов» и три ракеты, есть «прилеты»

Командования Воздушных сил ВСУ и руководство областных военных администраций Украины сообщило о последствиях ночной авиационной и ракетной атаки. Враг задействовал «рой» «Шахедов» и «Калибры».

«В ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 «Шахедов» и шести «Калибров». В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований «Центр», «Запад» и «Юг» Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов», — сообщило командование ВС ВСУ.

О последствиях атак проинформировали в ОВА. На данный момент наиболее серьезная ситуация — на Днепропетровщине.

«Этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор укрощают огонь. Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома», — написал в telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Над Николаевской областью сбили три крылатые ракеты. Об этом заявил глава местной ОВА Виталий Ким.

«Шахедами» враг пытался ударить по Киевской и Львовской областям. Там отработала ПВО, информации о пострадавших нет.

«Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали «Шахеды». Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет», — написал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой дополнил: взрыв в городе все же был.

«Относительно взрыва, который был слышен во Львове около 4 часов утра. По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали «Шахедами». Пострадавших нет», — написал Садовой в facebook.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, по столице также запустили «Шахеды».

«С точки зрения тактики это была атака в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны», – заявил Попко.

Воздушная тревога ночью звучала во всех центральных и западных областях Украины. Информации о «прилетах» в других регионах на данный момент нет.