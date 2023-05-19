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У Харкові на пожежі врятували чоловіка

Події 08:54   19.05.2023
Оксана Горун
У Харкові на пожежі врятували чоловіка

Пожежа сталася 18 травня на вул. Потоцького, 34, у Харкові, повідомили в ДСНС.

“На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, врятований 57-й чоловік. Подія трапилась о 16:50 на вул. Потоцкого, 34 у Харкові. Загоряння виникло у квартирі на 7-му поверсі житлової 12-типоверхівки. На кухні горіли домашні речі та меблі на площі 3 кв.м. Рятувальники вивели мешканця квартири із задимленої зони на свіже повітря. О 17:51 пожежу ліквідовано. За попередніми даними причиною її виникнення стало необережне поводження з вогнем”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За добу рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж. Дві з них виникли через російські обстріли.

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“О 21:35 внаслідок обстрілу з боку російських окупантів села Перківка Вовчанської громади за його межами зайнялась суха трава та очерет. На час прибуття вогнеборців 47-ї ДПРЧ площа пожежі склала 5 га. Рятувальники боролись з вогнем до 01:25. Постраждалих немає”, – повідомили про найбільш масштабну НП у ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася 18 травня на вул. Потоцького, 34, у Харкові, повідомили в ДСНС".