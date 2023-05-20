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Ночная атака на Киев: сбили все БПЛА, есть повреждения из-за падения обломков

Украина 08:31   20.05.2023
Виктория Яковенко
Ночная атака на Киев: сбили все БПЛА, есть повреждения из-за падения обломков Фото: ВС ВСУ

После полуночи 20 мая враг атаковал Украину с северного направления 18 ударными дронами «Shahed», которые летели на Киевщину.

«Все – уничтожены силами и средствами воздушного командования «Центр» Воздушных Сил», — сообщило командование ВС ВСУ.

Однако в результате падения обломков есть разрушения, сообщили в Киевской городской военной администрации.

«В Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв, в Дарницком районе повреждено здания СТО, припаркованных авто, в Печерском районе повреждения окон жилого дома, в Соломенском районе — дорожное покрытие и автотранспорт», — отметили в КМВА.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала, добавили в КМВА.

Также вечером 19 мая на восточном направлении уничтожены два ударных дрона типа «Shahed», а на южном направлении – разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи 20 мая враг атаковал Украину с северного направления 18 ударными дронами «Shahed», которые летели на Киевщину.".