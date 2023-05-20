Ночная атака на Киев: сбили все БПЛА, есть повреждения из-за падения обломков

После полуночи 20 мая враг атаковал Украину с северного направления 18 ударными дронами «Shahed», которые летели на Киевщину.

«Все – уничтожены силами и средствами воздушного командования «Центр» Воздушных Сил», — сообщило командование ВС ВСУ.

Однако в результате падения обломков есть разрушения, сообщили в Киевской городской военной администрации.

«В Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв, в Дарницком районе повреждено здания СТО, припаркованных авто, в Печерском районе повреждения окон жилого дома, в Соломенском районе — дорожное покрытие и автотранспорт», — отметили в КМВА.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала, добавили в КМВА.

Также вечером 19 мая на восточном направлении уничтожены два ударных дрона типа «Shahed», а на южном направлении – разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР».