Контратаки ВСУ устранили угрозу окружения в Бахмуте – ISW

Украинские контратаки в районе Бахмута устранили угрозу окружения и заставили врага выделить ограниченные военные ресурсы на свою оборону.

РФ стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, вероятно, остаются слабыми, считает Институт изучения войны.

Украинские силы продолжают контратаку на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом, сообщили аналитики со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

В Институте изучения войны отметили, что украинские контратаки в районе Бахмута, вероятно, устранили угрозу российского оцепления украинских сил в Бахмуте и заставили российские войска выделить ограниченные военные ресурсы для защиты от локализованных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование.