Контратаки ВСУ устранили угрозу окружения в Бахмуте – ISW
Украинские контратаки в районе Бахмута устранили угрозу окружения и заставили врага выделить ограниченные военные ресурсы на свою оборону.
РФ стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, вероятно, остаются слабыми, считает Институт изучения войны.
Украинские силы продолжают контратаку на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом, сообщили аналитики со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.
В Институте изучения войны отметили, что украинские контратаки в районе Бахмута, вероятно, устранили угрозу российского оцепления украинских сил в Бахмуте и заставили российские войска выделить ограниченные военные ресурсы для защиты от локализованных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 07:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские контратаки в районе Бахмута устранили угрозу окружения и заставили врага выделить ограниченные военные ресурсы на свою оборону.".