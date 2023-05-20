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Контратаки ВСУ устранили угрозу окружения в Бахмуте – ISW

Происшествия 07:39   20.05.2023
Виктория Яковенко
Контратаки ВСУ устранили угрозу окружения в Бахмуте – ISW

Украинские контратаки в районе Бахмута устранили угрозу окружения и заставили врага выделить ограниченные военные ресурсы на свою оборону.

РФ стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, вероятно, остаются слабыми, считает Институт изучения войны.

Украинские силы продолжают контратаку на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом, сообщили аналитики со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

В Институте изучения войны отметили, что украинские контратаки в районе Бахмута, вероятно, устранили угрозу российского оцепления украинских сил в Бахмуте и заставили российские войска выделить ограниченные военные ресурсы для защиты от локализованных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 07:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские контратаки в районе Бахмута устранили угрозу окружения и заставили врага выделить ограниченные военные ресурсы на свою оборону.".