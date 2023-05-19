«Мы перехватываем инициативу и пытаемся контратаковать» — ВСУ о боях в Бахмуте

В районе Бахмута Силы обороны за сутки смогли продвинуться на разных участках до 500 метров и держат юго-западную часть города.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По словам Череватого, Бахмут остается для российской армии приоритетной целью. Ситуация на этом направлении очень тяжелая, враг концентрирует свои усилия на боях в городе. Однако украинские защитники контролируют ситуацию.

«Можно сказать, что есть определенный элемент того, что мы перехватываем у них инициативу и пытаемся контратаковать. Бахмут остается приоритетной целью врага, он продолжает там вести атакующие действия. За эти сутки произошло 10 боестолкновений, 277 раз враг разными типами и калибрами артиллерии попадал по нашим позициям, 9 авианалетов совершил. 141 оккупант был уничтожен, 220 получили ранения, один попал в плен. Также был уничтожен вражеский танк, БМП, бронеавтомобиль, 3 орудия, 4 беспилотных комплекса типа «Орлан», один типа «Зала» и 3 склада боеприпасов», — рассказал Череватый.

В ВСУ также сообщили, что украинские подразделения за сутки смогли продвинуться на разных участках до 500 метров.

«Наши подразделения на флангах, где есть возможность, давят на врага и продолжают продвижение по территории. В частности, за эти сутки на разных направлениях до 500 метров удалось пройти нашим подразделениям», — сообщил Череватый.

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