«Ми перехоплюємо ініціативу і намагаємося контратакувати» – ЗСУ про Бахмут

В районі Бахмута Сили оборони за добу змогли просунутись на різних ділянках до 500 метрів і тримають південно-західну частину міста.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За словами Череватого, Бахмут залишається для російської армії пріоритетною ціллю. Ситуація на цьому напрямку дуже важка, ворог концентрує свої зусилля на боях у місті. Однак, українські захисники контролюють ситуацію.

«Можна сказати, що є певний елемент того, що ми перехоплюємо у них ініціативу і намагаємося контратакувати. Бахмут залишається пріоритетною ціллю для ворога, він продовжує там вести атакувальні дії. За цю добу відбулося 10 боєзіткнень, 277 разів ворог різними типами і калібрами артилерії влучав по наших позиціях, 9 авіанальотів здійснив. 141 окупанта було знищено, 220 зазнали поранень, один потрапив у полон. Також було знищено ворожий танк, БМП, бронеавтомобіль, 3 гармати, 4 безпілотні комплекси типу «Орлан», один типу «Зала» і 3 склади боєприпасів», – розповів Череватий.

У ЗСУ також повідомили, що українські підрозділи за добу змогли просунутись на різних ділянках до 500 метрів.

«Наші підрозділи на флангах, де є можливість, тиснуть на ворога і продовжують просування по території. Зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 метрів вдалося пройти нашим підрозділам», – повідомив Череватий.