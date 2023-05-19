ISW: Українські сили досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута

Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на “найгарячішій” ділянці фронту, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Українські сили перехопили тактичну ініціативу та досягли тактично значущих успіхів у районі Бахмута під час контрнаступів 18 травня. Ці операції є продовженням локальних контрударів, які українські сили проводять уже кілька днів, і не відображають початку великої нової операції”, – зазначили аналітики ISW в актуальному зведенні.

Так, в Інституті вивчення війни констатували, що успіхи українських сил уже визнають на боці противника.

“Багато російських блогерів стверджували, що українські сили прорвалися з північного заходу через російські оборонні рубежі на південь і південний захід від Івановського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута). Військові блогери також стверджували, що російські війська відступили з позицій на північ від населеного пункту Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від населеного пункту, але українські сили ще не увійшли до населеного пункту”, – поінформував ISW.

Фінансист ПВК “Вагнера” ​​Пригожин заявив, що російські війська віддали 570 метрів території на північ від Бахмута. Це узгоджується з офіційною інформацією українського Міноборони: заступник міністра Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута та на 1000 метрів на південь від Бахмута. Дані спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого ще оптимістичніші – просування за добу на 1700 метрів. У 3-й Окремій штурмовій бригаді тим часом повідомляють, що контратаки бригади розширили український виступ у районі Бахмута до 2000 метрів завширшки та 700 завглибшки.

Перехоплення ініціативи Силами оборони під Бахмутом змушує окупантів залучити сюди резерви, знімаючи їх з інших ділянок фронту. У хід пішли вже “елітні” частини – наприклад, підрозділи ВДВ.

На цьому тлі в армії ворога наростають конфлікти. Їхня основна лінія все та ж – протистояння фінансиста ПВК “Вагнера” ​​Пригожина та міноборони РФ.

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“Фінансист групи “Вагнера” ​​Євгеній Пригожин 18 травня визнав, що найманці “Вагнера” ​​не можуть оточити українські сили в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від Бахмута. Частини МО відступили зі своїх позицій на флангах Бахмута, необхідних для оточення, – зазначили в Інституті вивчення війни та підсумували. – Зізнання Пригожина також підтверджує заяви українських офіційних осіб про те, що “Вагнер” втрачає ініціативу на полі бою”.