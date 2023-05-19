Армія РФ завдала ракетного удару по Україні та обстріляла 16 сіл на Харківщині
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та терористичну діяльність РФ щодо мирного населення України.
“Цієї доби російська федерація вкотре завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Детальну інформацію буде оприлюднено згодом”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.
Відомо, що ворог уночі вкотре атакував Київ – безпілотниками. За даними КМВА, всі цілі збила ППО.
Харківську область армія РФ обстрілювала з артилерії та мінометів.
“Противник протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу.
Про наступальні дії ворога на Куп’янському напрямку даних за минулу добу немає. При цьому активність окупантів зберігається на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там минулої доби сталося 29 бойових зіткнень.
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Російські терористи за добу завдали по Україні 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснили 50 обстрілів із РСЗВ. Авіація Сил оборони відповіла сімома ударами по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Минулої доби знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих БПЛА різного типу.
“Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію“, — повідомили у зведенні ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та терористичну діяльність РФ щодо мирного населення України".