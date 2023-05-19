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Армия РФ нанесла ракетный удар по Украине и обстреляла 16 сел на Харьковщине

Происшествия 07:20   19.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ нанесла ракетный удар по Украине и обстреляла 16 сел на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и террористической деятельности РФ в отношении мирного населения Украины.

«В эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Подробная информация будет обнародована впоследствии», — отметили в Генштабе ВСУ.

Известно, что враг ночью очередной раз атаковал Киев — беспилотниками. По данным КГВА все цели сбила ПВО.

Харьковскую область армия РФ обстреливала из артиллерии и минометов.

«Противник за прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Колодезное, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

О наступательных действиях врага на Купянском направлении данных за минувшие сутки нет. При этом активность оккупантов сохраняется на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

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Российские террористы за сутки нанесли по Украине 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершили 50 обстрелов из РСЗО. Авиация Сил обороны ответила семью ударами по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За минувшие сутки уничтожена 21 крылатая ракета, а также восемь враждебных БпЛА разного типа.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, семь радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию», — сообщили в сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 07:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и террористической деятельности РФ в отношении мирного населения Украины".