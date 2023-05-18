Поврежденную в Украине систему ПВО Patriot уже починили – Минобороны США

Министерство обороны США подтвердило, что система противовоздушной обороны Patriot в Украине действительно получила повреждения, и ее уже починили.

Соответствующее заявление сделала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает «Европейская правда».

«Могу подтвердить, что одна система Patriot была повреждена, но теперь она починена и находится в полностью рабочем состоянии», — заявила она.

Представительница Минобороны США отказалась сообщать другие подробности, переадресовав журналистов к украинской стороне. В то же время в ответе на другой вопрос Сингх отметила, что речь шла о «незначительном повреждении».

Ранее СМИ сообщили о повреждении ЗРК Patriot во время российского ракетного удара по Киеву в ночь на 16 мая. В Минобороны РФ заявили, что якобы ударом гиперзвукового «Кинжала» были «полностью уничтожены» пять пусковых установок Patriot.

Телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников информировал, что ЗРК причинен лишь минимальный ущерб. По их словам, сама система по-прежнему дееспособна, один из ее самых важных элементов — радар — не поврежден.

Позже информацию телеканала CNN прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Patriot уничтожить одним «Кинжалом» нереально.

«Если там есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает, возможно, он работал и этой ночью. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие», — сказал Игнат.