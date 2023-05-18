Пошкоджену в Україні систему ППО Patriot уже полагодили – Міноборони США
Міністерство оборони США підтвердило, що система протиповітряної оборони Patriot в Україні справді отримала пошкодження, і її вже полагодили.
Відповідну заяву зробила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє “Європейська правда”.
“Можу підтвердити, що одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона полагоджена й перебуває в повністю робочому стані”, – заявила вона.
Представниця Міноборони США відмовилася повідомляти інші подробиці, переадресувавши журналістів до української сторони. Водночас у відповіді на інше питання Сінгх наголосила, що йшлося про “незначне пошкодження”.
Раніше ЗМІ повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російського ракетного удару по Києву у ніч проти 16 травня. У Міноборони РФ заявили, що нібито ударом гіперзвукового “Кинджала” було “повністю знищено” п’ять пускових установок Patriot.
Телеканал CNN з посиланням на трьох американських чиновників поінформував, що ЗРК завдано лише мінімальних уражень. За їхніми словами, сама система, як і раніше, дієздатна, один з її найважливіших елементів – радар – не пошкоджений.
Пізніше інформацію телеканалу CNN прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Patriot знищити одним “Кинджалом” нереально.
“Якщо там є певні пошкодження, то їх буде відновлено. Patriot працює, можливо, він працював і цієї ночі. Тому прошу всіх зберігати спокій”, – сказав Ігнат.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 23:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство оборони США підтвердило, що система протиповітряної оборони Patriot в Україні справді отримала пошкодження, і її вже полагодили.".