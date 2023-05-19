ISW: Украинские силы добились тактически значимых успехов в районе Бахмута

Силы обороны перехватили тактическую инициативу на самом «горячем» участке фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступлений 18 мая. Эти операции являются продолжением локальных контрударов, которые украинские силы проводят уже несколько дней, и не отражают начала крупной новой операции», — отметили аналитики ISW в актуальной сводке.

Так, в Институте изучения войны констатировали, что успехи украинских сил уже признают и на стороне противника.

«Многие российские блоггеры утверждали, что украинские силы прорвались с северо-запада через российские оборонительные рубежи к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута). Военные блогеры также утверждали, что российские войска отступили с позиций севернее населенного пункта Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции южнее населенного пункта, но украинские силы еще не вошли в населенный пункт», — проинформировал ISW.

Финансист ЧВК «Вагнера» Пригожин заявил, что российские войска отдали 570 метров территории к северу от Бахмута. Это согласуется с официальной информацией украинского Минобороны: замминистра Анна Маляр сообщила, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута. Данные спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого еще более оптимистичны — продвижение за сутки на 1700 метров. В 3-й Отдельной штурмовой бригаде тем временем сообщают, что контратаки бригады расширили украинский выступ в районе Бахмута до 2000 метров в ширину и 700 в глубину.

Перехват инициативы Силами обороны под Бахмутом вынуждает оккупантов задействовать здесь резервы, снимая их с других участков фронта. В ход пошли уже «элитные» части — например, подразделения ВДВ.

На этом фоне в армии врага нарастают конфликты. Их основная линия все та же — противостояние финансиста ЧВК «Вагнера» Пригожина и минобороны РФ.

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«Финансист группы «Вагнера» Евгений Пригожин 18 мая признал, что наемники «Вагнера» не могут окружить украинские силы в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от Бахмута. Пригожин обвинил Минобороны России в потере выгодных позиций после того, как подчиненные МО части отступили со своих позиций на флангах Бахмута, необходимых для окружения, — отметили в Институте изучения войны и подытожили. — Признание Пригожина также подтверждает заявления украинских официальных лиц о том, что Вагнер теряет инициативу на поле боя».