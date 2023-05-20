Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення в Бахмуті – ISW
Українські контратаки в районі Бахмута усунули загрозу оточення та змусили ворога виділити обмежені військові ресурси на свою оборону.
Росія стягнула до Бахмуту елітні підрозділи, але фланги росіян, ймовірно, залишаються слабкими, вважає Інститут вивчення війни.
Українські сили продовжують контратаку на північній і південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому, повідомили аналітики з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.
В Інституті вивчення війни відзначили, що українські контратаки поблизу Бахмута, ймовірно, усунули загрозу російського оточення українських сил у Бахмуті та змусили російські війська виділити обмежені військові ресурси для захисту від локалізованих наступальних зусиль, як, ймовірно, і передбачало українське командування.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 07:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські контратаки в районі Бахмута усунули загрозу оточення та змусили ворога виділити обмежені військові ресурси на свою оборону.".