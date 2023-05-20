Нічна атака на Київ: збили усі БПЛА, є пошкодження через падіння уламків

Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які летіли на Київщину.

«Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил», – повідомило командування ПС ЗСУ.

Однак, в результаті падіння уламків є руйнування, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«У Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв, в Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто, в Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку, в Соломʼянському районі – дорожнє покриття і автотранспорт», – зазначили у КМВА.

Інформація щодо потерпілих на разі не надходило, додали в КМВА.

Також ввечері 19 травня на східному напрямку знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку – розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».