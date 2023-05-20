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Нічна атака на Київ: збили усі БПЛА, є пошкодження через падіння уламків

Україна 08:31   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Нічна атака на Київ: збили усі БПЛА, є пошкодження через падіння уламків Фото: ПС ЗСУ

Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які летіли на Київщину.

«Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил», – повідомило командування ПС ЗСУ.

Однак, в результаті падіння уламків є руйнування, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«У Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв, в Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто, в Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку, в Соломʼянському районі – дорожнє покриття і автотранспорт», – зазначили у КМВА.

Інформація щодо потерпілих на разі не надходило, додали в КМВА.

Також ввечері 19 травня на східному напрямку знищено два ударні дрони типу «Shahed», а на південному напрямку – розвідувальний БПЛА «Мерлін-ВР».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі 20 травня ворог атакував Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами «Shahed», які летіли на Київщину.".