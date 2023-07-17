Помочь и победить! АТБ начинает новый проект поддержки ВСУ и медиков

Уже почти полтора года украинцы живут в тяжелых условиях полномасштабной войны. Все это время на передовой продовольственной безопасности Украины находится лидер отечественного ритейла – «АТБ». Перейдя на особый режим работы в первый день войны, компания стабильно обеспечивает миллионы граждан гарантированно свежими продуктами и товарами первой необходимости по честным ценам.

Вместе с этим «АТБ» развернула беспрецедентную по многим показателям благотворительную кампанию по поддержке Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований, медицинских учреждений, жителей разрушенных врагом деоккупированных территорий, пострадавших от ракетных ударов. Общая сумма оказанной в условиях военного положения помощи уже превышает 450 миллионов гривен и продолжает расти.

Новым этапом мощной поддержки украинских защитников и медиков станет инициатива «АТБ» «Благотворительный взнос», которая стартует 14 июля текущего года и продлится до 6 сентября включительно.

Целью проекта является сбор средств на поддержку несокрушимых украинских защитников, которые давят врага по всей линии фронта, и медиков, спасающих жизнь украинцев.

Внести свой посильный вклад в приближение нашей общей победы будет возможность у каждого желающего. Для этого в кассовых зонах магазинов «АТБ», которых в стране сегодня действует 1188, будут размещены специальные наклейки. Покупатель вносит вклад в кассе магазинов «АТБ» и в благодарность получает сувенирную тематическую наклейку. Сумма благотворительного взноса может составлять 30, 50 или 100 гривен. Фактически эти средства покупатель передает на усиление нашей обороноспособности или помощь медицинским учреждениям.

Собранные во время проведения акции средства в полном объеме Всеукраинская организация «Благотворительный фонд АТБ» направит на закупку необходимых товаров, специализированной техники, амуниции или оборудования по запросам от Министерства обороны Украины, областных военных администраций, подразделений ВСУ и государственных медицинских учреждений.

Подробнее о новом проекте «Благотворительный взнос» можно узнать в уголке потребителя, на сайте «АТБ» или по телефону бесплатной горячей линии 0-800-500-415.

Компания приобщает к благотворительности партнеров по бизнесу и объединяет граждан вокруг священной миссии и нашей общей цели – Победы. По инициативе, направленной на поддержку и помощь украинским военным, компания даже получила личную благодарность от главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерала Валерия Залужного.

Напомним, что недавно финишировала благотворительная акция «АТБ» «Сертификат для ВСУ», которая позволила собрать более 35 млн гривен. Такую же сумму к собранному добавила и компания, увеличив общую сумму до 70 млн. гривен. И эти средства уже «воюют» на нашей стороне: для украинских защитников было закуплено почти 400 дронов Mavic 3, три десятка автомобилей специального назначения, четыре машины скорой помощи и три штабных вездехода, которые будут использоваться как передвижные пункты управления.

На сегодняшний день «АТБ» уже передала на нужды подразделений и объединений ВСУ десятки тонн провианта и более тысячи автомобилей спецназначения.

«Мы четко отдаем себе отчет, что только последовательная работа по поддержке и помощи нашим защитникам максимально приближает такую ожидаемую всеми нами Победу! Не останавливаемся!» — прокоментировал недавнюю передачу автомобилей и дронов военным Борис Марков, генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации «АТБ».

Так что держим строй, верим в Победу и помогаем нашим героическим защитникам вместе с «АТБ»!

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