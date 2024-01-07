Есть определенная тревога – Терехов о возможных обстрелах Харькова в морозы
Из-за похолодания РФ может усилить обстрелы энергетической инфраструктуры, признает мэр Харькова Игорь Терехов.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Но в Харькове заранее подготовились к такому сценарию и оборудовали котельные автономными источниками питания.
«Есть определенная обеспокоенность, потому что враг попытается разрушить нам критическую инфраструктуру. Потому мы очень серьезно готовились к отопительному сезону. Мы построили за этот период очень много так называемых модульных котельных, которые будут работать в автономном режиме, оборудовали их генераторами, чтобы они не зависели от производства», — отметил Терехов.
Также во время блекаута харьковчане смогут воспользоваться «пунктами несокрушимости», которых в городе 74.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, котельная, мороз, мэр, обстрел, похолодание, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 22:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за похолодания РФ может усилить обстрелы энергетической инфраструктуры, признает мэр Харькова Игорь Терехов.".