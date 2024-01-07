Есть определенная тревога – Терехов о возможных обстрелах Харькова в морозы

Из-за похолодания РФ может усилить обстрелы энергетической инфраструктуры, признает мэр Харькова Игорь Терехов.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Но в Харькове заранее подготовились к такому сценарию и оборудовали котельные автономными источниками питания.

«Есть определенная обеспокоенность, потому что враг попытается разрушить нам критическую инфраструктуру. Потому мы очень серьезно готовились к отопительному сезону. Мы построили за этот период очень много так называемых модульных котельных, которые будут работать в автономном режиме, оборудовали их генераторами, чтобы они не зависели от производства», — отметил Терехов.

Также во время блекаута харьковчане смогут воспользоваться «пунктами несокрушимости», которых в городе 74.