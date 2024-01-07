Є певне занепокоєння – Терехов про можливі обстріли Харкова у морози

Через похолодання РФ може посилити обстріл енергетичної інфраструктури, визнає мер Харкова Ігор Терехов.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

У Харкові заздалегідь підготувалися до такого сценарію та обладнали котельні автономними джерелами живлення.

«Є певне занепокоєння, бо ворог спробує зруйнувати нам критичну інфраструктуру. Тому ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. Ми збудували за цей період дуже багато таких званих модульних котелень, які будуть працювати в автономному режимі, обладнали їх генераторами, щоб вони не залежали від виробництва», – зазначив Терехов.

Також під час блекауту харків’яни зможуть скористатися «пунктами незламності», яких у місті 74.