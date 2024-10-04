Ранены 17 человек: в полиции показали последствия обстрелов Харьковщины (фото)
Утром в ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия вражеских обстрелов в регионе.
«Получили ранения 17 граждан. За прошедшие сутки военные РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Полицейские осуществили 18 осмотров мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 23 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации», – сообщили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 10:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия вражеских обстрелов в регионе. ".