Ранены 17 человек: в полиции показали последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Утром в ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия вражеских обстрелов в регионе.

«Получили ранения 17 граждан. За прошедшие сутки военные РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Полицейские осуществили 18 осмотров мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 23 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации», – сообщили правоохранители.