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Ранены 17 человек: в полиции показали последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:06   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ранены 17 человек: в полиции показали последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Утром в ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия вражеских обстрелов в регионе. 

Обстрелы Харьковщины 04.10

«Получили ранения 17 граждан. За прошедшие сутки военные РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Полицейские осуществили 18 осмотров мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 23 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации», – сообщили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 10:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия вражеских обстрелов в регионе. ".