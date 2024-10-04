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Поранені 17 людей: у поліції показали наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:06   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поранені 17 людей: у поліції показали наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Вранці в ГУ Нацполіції у Харківській області показали наслідки ворожих обстрілів у регіоні. 

Обстріли Харківщини 04.10

“Отримали поранення 17 громадян. Минулої доби військові РФ завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського і Куп’янського району. Поліцейські здійснили 18 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 23 кримінальні провадження Російської Федерації”, – повідомили правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 10:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в ГУ Нацполіції у Харківській області показали наслідки ворожих обстрілів у регіоні. ".