Поранені 17 людей: у поліції показали наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Вранці в ГУ Нацполіції у Харківській області показали наслідки ворожих обстрілів у регіоні.

“Отримали поранення 17 громадян. Минулої доби військові РФ завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського і Куп’янського району. Поліцейські здійснили 18 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 23 кримінальні провадження Російської Федерації”, – повідомили правоохоронці.