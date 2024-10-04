Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли за добу – Синєгубов

Про постраждалих, руйнування та пожежі внаслідок ворожих обстрілів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні 4 жовтня.

Напередодні ворог систематично обстрілював Куп’янський район. Внаслідок ударів пошкоджена комунальна установа, п’ятиповерхівка, гараж та авто. А о 15:30 під обстріл потрапив Чугуївський район, у селі Охримівка постраждав 31-річний чоловік. За пів години “прилетіло” і по Богодухівському району.

“С. Перовське. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна та 50-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Невдовзі під удар потрапив Ізюмський район – там постраждали дві жінки 75 та 73 років.

“18:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Токарівка. Скидання двох гранат з ворожого дрону на мотоблоці. Постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА.