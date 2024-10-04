Новини Харкова – головне за 4 жовтня: як минула ніч

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07:05

Під ранок ворог запускав КАБи на Харків, оголошували ракетну небезпеку

Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:06. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Тривога тривала недовго – о 00:19 пролунав відбій. А вже о 00:59 зʼявилася загроза застосування балістики зі сходу.

О 01:46 небезпека минула. А за три години, о 04:46, у Повітряних силах повідомили про пуски КАБ на Харківщину.

Незабаром ворог почав запускати авіабомби й на Харків.

Трохи згодом бомби знову полетіли на область.

О 05:35 у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.