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Новини Харкова – головне за 4 жовтня: як минула ніч

Україна 07:02   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 4 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Під ранок ворог запускав КАБи на Харків, оголошували ракетну небезпеку 

Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:06. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. 

Тривога тривала недовго – о 00:19 пролунав відбій. А вже о 00:59 зʼявилася загроза застосування балістики зі сходу.

О 01:46 небезпека минула. А за три години, о 04:46, у Повітряних силах повідомили про пуски КАБ на Харківщину. 

Незабаром ворог почав запускати авіабомби й на Харків. 

Трохи згодом бомби знову полетіли на область. 

О 05:35 у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 07:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".