Новини Харкова – головне за 4 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Під ранок ворог запускав КАБи на Харків, оголошували ракетну небезпеку
Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:06. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Тривога тривала недовго – о 00:19 пролунав відбій. А вже о 00:59 зʼявилася загроза застосування балістики зі сходу.
О 01:46 небезпека минула. А за три години, о 04:46, у Повітряних силах повідомили про пуски КАБ на Харківщину.
Незабаром ворог почав запускати авіабомби й на Харків.
Трохи згодом бомби знову полетіли на область.
О 05:35 у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".