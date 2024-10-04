ДСНС: 72 пожежі було в природних екосистемах, 5 через обстріли Харківщини
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли на Харківщині за добу.
Через обстріл у Харківській області було п’ять пожеж в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах. Зокрема, напередодні вранці ворог скинув дві авіабомби на Черкаську Лозову – горів будинок та господарські будівлі загальною площею 200 квадратних метрів.
“Вдень під обстріл потрапило прифронтове село Богуславка Борівської громади. Вибухом зруйнувало приватний житловий будинок. Загорілася суха трава на площі 8000 га, залишки зруйнованого будинку та гараж на площі 100 кв. Двоє людей постраждали. Інші пожежі виникли на відкритій місцевості. Без постраждалих”, – уточнили у ДСНС.
Також 72 пожежі виникли у природних екосистемах, горіло понад 55 гектарів. Усього минулої доби рятувальники виїжджали гасити 101 спалах.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли на Харківщині за добу.".