ГСЧС: 72 пожара было в природных экосистемах, 5 из-за обстрелов Харьковщины

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки.

Из-за обстрелов в Харьковской области было пять пожаров в Изюмском, Купянском и Харьковском районе. В частности, накануне утром враг сбросил две авиабомбы на Черкасскую Лозовую – горел дом и хозпостройки общей площадью 200 квадратных метров.

«Днем под обстрел попало прифронтовое село Богуславка Боровской громады. Взрывом разрушило частный жилой дом. Загорелась сухая трава на площади 8000 га, остатки разрушенного дома и гараж на площади 100 кв. Два человека пострадали. Остальные пожары возникли на открытой местности. Без пострадавших», – уточнили в ГСЧС.

Также 72 пожара возникло в природных экосистемах, горело более 55 гектаров. Всего за минувшие сутки спасатели выезжали тушить 101 возгорание.