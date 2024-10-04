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ГСЧС: 72 пожара было в природных экосистемах, 5 из-за обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:19   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 72 пожара было в природных экосистемах, 5 из-за обстрелов Харьковщины

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки.

Из-за обстрелов в Харьковской области было пять пожаров в Изюмском, Купянском и Харьковском районе. В частности, накануне утром враг сбросил две авиабомбы на Черкасскую Лозовую – горел дом и хозпостройки общей площадью 200 квадратных метров.

«Днем под обстрел попало прифронтовое село Богуславка Боровской громады. Взрывом разрушило частный жилой дом. Загорелась сухая трава на площади 8000 га, остатки разрушенного дома и гараж на площади 100 кв. Два человека пострадали. Остальные пожары возникли на открытой местности. Без пострадавших», – уточнили в ГСЧС.

Также 72 пожара возникло в природных экосистемах, горело более 55 гектаров. Всего за минувшие сутки спасатели выезжали тушить 101 возгорание.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли на Харьковщине за сутки.".