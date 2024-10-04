Live
  • Пт 04.10.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»

Суспільство 13:01   04.10.2024
Вікторія Яковенко
Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»

З’явився новий графік відключень світла на Харківщині з 5 по 11 жовтня. Його застосують у разі необхідності.

«Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ). Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

график света Харьковщина
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: Золочів знову зі світлом – електропостачання зникло після обстрілу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
03.10.2024, 11:41
СОУ вдалося призупинити ворога на Куп’янському напрямку, йдуть бої – Ахіллес
СОУ вдалося призупинити ворога на Куп’янському напрямку, йдуть бої – Ахіллес
04.10.2024, 13:27
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 22:06
ОТУВ “Харків”: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
ОТУВ “Харків”: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
04.10.2024, 11:13
Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»
Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»
04.10.2024, 13:01
Як у Харкові ухвалюють рішення про знесення будинків, розповів Терехов
Як у Харкові ухвалюють рішення про знесення будинків, розповів Терехов
04.10.2024, 12:35

Новини за темою:

10:30
У Харкові змінили маршрути трамваї й тролейбуси: причина і як курсують
13:35
Новий графік відключень світла в Харкові та області з 21 по 27 вересня
12:08
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 14 по 21 вересня
15:50
Новий графік відключень світла в Харкові та області на 31 серпня – 6 вересня
11:06
На Харківщині – аварійні відключення світла: що буде після їх скасування

Ви читали новину: «Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 13:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З’явився новий графік відключень світла на Харківщині з 5 по 11 жовтня. Його застосують у разі необхідності.".