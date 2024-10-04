Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»

З’явився новий графік відключень світла на Харківщині з 5 по 11 жовтня. Його застосують у разі необхідності.

«Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ). Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.