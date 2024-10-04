Новый график отключений света опубликовало Харьковоблэнерго «на всякий случай»

Появился новый график отключений света в Харьковской области с 5 по 11 октября. Его применят в случае необходимости.

«Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО). Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», – сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.