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Новый график отключений света опубликовало Харьковоблэнерго «на всякий случай»

Общество 13:01   04.10.2024
Виктория Яковенко
Новый график отключений света опубликовало Харьковоблэнерго «на всякий случай»

Появился новый график отключений света в Харьковской области с 5 по 11 октября. Его применят в случае необходимости.

«Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО). Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», – сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

график света Харьковщина
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появился новый график отключений света в Харьковской области с 5 по 11 октября. Его применят в случае необходимости.".