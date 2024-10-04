Новый график отключений света опубликовало Харьковоблэнерго «на всякий случай»
Появился новый график отключений света в Харьковской области с 5 по 11 октября. Его применят в случае необходимости.
«Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО). Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», – сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: график, область, світло, свет, Харьков, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 13:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появился новый график отключений света в Харьковской области с 5 по 11 октября. Его применят в случае необходимости.".