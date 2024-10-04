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Новости Харькова — главное за 4 октября: как прошла ночь

Украина 07:02   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 4 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Под утро враг запускал КАБы на Харьков, объявляли ракетную опасность 

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:06. Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности. 

Тревога длилась недолго – в 00:19 прозвучал отбой. А уже в 00:59 появилась угроза применения баллистики с востока.

В 01:46 опасность миновала. А равно через три часа, в 04:46, в Воздушных силах сообщили о пусках КАБ на Харьковщину. 

Вскоре враг начал запускать авиабомбы и на Харьков. 

Чуть позже бомбы вновь полетели на область. 

В 05:35 в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 07:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".