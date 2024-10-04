Новости Харькова — главное за 4 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосной
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Под утро враг запускал КАБы на Харьков, объявляли ракетную опасность
Тревогу в Харькове и области объявили в 00:06. Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Тревога длилась недолго – в 00:19 прозвучал отбой. А уже в 00:59 появилась угроза применения баллистики с востока.
В 01:46 опасность миновала. А равно через три часа, в 04:46, в Воздушных силах сообщили о пусках КАБ на Харьковщину.
Вскоре враг начал запускать авиабомбы и на Харьков.
Чуть позже бомбы вновь полетели на область.
В 05:35 в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 07:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".