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В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу

Общество 11:29   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу Фото: ХГС

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковской мэрии 4 октября сообщили, какие продукты в Харькове подешевели и подорожали в сравнении с сентябрем.

Картофель подорожал на 20%, помидоры и огурцы – на 15%. Цена на яйца по городу, в среднем, выросла на 15%. В то же время, на 14% подешевела белокочанная капуста, на 18% – буряк и лук.

На сегодняшний день цены на рынках, в среднем, составляют: на картофель – 25-30 грн/кг, на лук репчатый – 16-20 грн/кг, на морковь – 20-22 грн/кг, на свеклу – 16-20 грн/кг, на белой капусте – 28-30 грн/кг, на помидоры красные – 45-75 грн/кг, на огурцы – 55-70 грн/кг.

А вот десяток яиц обойдется в 40-60 грн.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковской мэрии 4 октября сообщили, какие продукты в Харькове подешевели и подорожали в сравнении с сентябрем".