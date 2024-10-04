В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
Фото: ХГС
В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковской мэрии 4 октября сообщили, какие продукты в Харькове подешевели и подорожали в сравнении с сентябрем.
Картофель подорожал на 20%, помидоры и огурцы – на 15%. Цена на яйца по городу, в среднем, выросла на 15%. В то же время, на 14% подешевела белокочанная капуста, на 18% – буряк и лук.
На сегодняшний день цены на рынках, в среднем, составляют: на картофель – 25-30 грн/кг, на лук репчатый – 16-20 грн/кг, на морковь – 20-22 грн/кг, на свеклу – 16-20 грн/кг, на белой капусте – 28-30 грн/кг, на помидоры красные – 45-75 грн/кг, на огурцы – 55-70 грн/кг.
А вот десяток яиц обойдется в 40-60 грн.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: картошка, цены, цены на продукты, яйца;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковской мэрии 4 октября сообщили, какие продукты в Харькове подешевели и подорожали в сравнении с сентябрем".