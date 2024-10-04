В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковской мэрии 4 октября сообщили, какие продукты в Харькове подешевели и подорожали в сравнении с сентябрем.

Картофель подорожал на 20%, помидоры и огурцы – на 15%. Цена на яйца по городу, в среднем, выросла на 15%. В то же время, на 14% подешевела белокочанная капуста, на 18% – буряк и лук.

На сегодняшний день цены на рынках, в среднем, составляют: на картофель – 25-30 грн/кг, на лук репчатый – 16-20 грн/кг, на морковь – 20-22 грн/кг, на свеклу – 16-20 грн/кг, на белой капусте – 28-30 грн/кг, на помидоры красные – 45-75 грн/кг, на огурцы – 55-70 грн/кг.

А вот десяток яиц обойдется в 40-60 грн.