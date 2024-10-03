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Днем тепло как летом. Какой будет погода 4 октября в Харькове и области

Погода 20:31   03.10.2024
Оксана Якушко
Днем тепло как летом. Какой будет погода 4 октября в Харькове и области Вечер в Харькове. Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 4 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. 🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 11° тепла, днем ​​20 — 25°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем ​​22 — 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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Днем тепло как летом. Какой будет погода 4 октября в Харькове и области
Днем тепло как летом. Какой будет погода 4 октября в Харькове и области
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".