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Ночью заморозки до -2. Какой будет погода 3 октября в Харькове и области

Погода 19:45   02.10.2024
Оксана Якушко
Ночью заморозки до -2. Какой будет погода 3 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 3 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, на поверхности грунта местами заморозки ❄️ 0 — 2°;
днем 20 – 25°.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9° тепла, днем ​​22 — 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".