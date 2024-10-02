Ночью заморозки до -2. Какой будет погода 3 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 3 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, на поверхности грунта местами заморозки ❄️ 0 — 2°;
днем 20 – 25°.
По городу: Без осадков☀️.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9° тепла, днем 22 — 24°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 19:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".